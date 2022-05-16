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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун: обзор матча 16 мая 2022
Хаддерсфилд Таун
16.05.2022, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лутон Таун
82'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
90'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Г. Корник
86'
Замена
К. Мендес
️️️️
Р. Бурк
Замена
М. Сарр
️️️️
Д. Холмс
86'
82'
Желтая карточка
К. Джером
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
Пас отдал
С. Томас
82'
65'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Хилтон
64'
Желтая карточка
К. Нейсмит
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Синани
61'
59'
Желтая карточка
Д. Кларк
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лутон Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-5-1
21
Николлс
15
Тоффоло
12
Лис
6
Колуилл
2
Пипа
14
Холмс
13
Расселл
27
О'Брайен
10
Синани
6
Хогг
25
Уорд
3-3-1-1-2
13
Ингрэм
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
15
Брэдли
23
Снодграсс
18
Кларк
14
Хилтон
23
Корник
14
Холмс
23
Сарр
23
Сарр
14
Холмс
10
Синани
7
Томас
7
Томас
10
Синани
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
32
Бурк
7
Мендес
7
Мендес
32
Бурк
23
Корник
45
Адебайо
45
Адебайо
23
Корник
14
Хилтон
35
Джером
35
Джером
14
Хилтон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Карлос Корберан
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
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33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
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