Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 мая 2022
Лутон Таун
13.05.2022, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
30'
С. Брэдли
12'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
90'
+1
Желтая карточка
Д. Роудс
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
К. Джером
89'
85'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Синани
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Р. Бурк
80'
71'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
Замена
Т. Локьер
️️️️
Х. Лэнсбери
67'
Желтая карточка
К. Нейсмит
57'
46'
Замена
Пипа
️️️️
О. Тертон
ГОЛ! 1:1!
С. Брэдли
Пас отдал
К. Нейсмит
30'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синани
Пас отдал
Г. Тоффоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-3-1-1-2
13
Ингрэм
14
Бри
32
Бурк
15
Брэдли
17
Белл
16
Кэмпбелл
3
Нейсмит
23
Лэнсбери
18
Кларк
35
Джером
23
Корник
4-5-1
21
Николлс
20
Тертон
12
Лис
23
Сарр
15
Тоффоло
6
Хогг
13
Расселл
14
Холмс
10
Синани
27
О'Брайен
25
Уорд
23
Лэнсбери
15
Локьер
15
Локьер
23
Лэнсбери
35
Джером
23
Снодграсс
23
Снодграсс
35
Джером
32
Бурк
14
Хилтон
14
Хилтон
32
Бурк
20
Тертон
2
Пипа
2
Пипа
20
Тертон
10
Синани
7
Томас
7
Томас
10
Синани
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Натан Джонс
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+