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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Йерв
Викинг - Йерв: обзор матча 16 мая 2022
Викинг
16.05.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
3 : 0
Завершен
Йерв
72'
В. Бериша (П)
84'
Д. Брекало
86'
М. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Йерв
89'
Замена
К. Новак
️️️️
D. Arrocha
89'
Замена
М. Угланд
️️️️
Э. Бренден
ГОЛ! 3:0!
М. Траоре
Пас отдал
Н. Сандберг
86'
ГОЛ! 2:0!
Д. Брекало
Пас отдал
К. Кабран
84'
Замена
В. Веватне
️️️️
С. Фридьоунссон
78'
Желтая карточка
Н. Сандберг
77'
75'
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
У. Кольскоген
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бериша
72'
Замена
М. Траоре
️️️️
Х. Танген
70'
Желтая карточка
Х. Танген
67'
63'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
А. Симсир
63'
Замена
R. Antwi
️️️️
У. Фуртадо
Желтая карточка
Д. Стенснесс
59'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
58'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Бьорсхол
58'
Замена
К. Кабран
️️️️
З. Трипич
46'
36'
Вторая желтая
Э. Хустад
Желтая карточка
З. Трипич
35'
34'
Желтая карточка
Э. Хустад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Йерв
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
3-4-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
18
Бьорсхол
28
Себулонсен
7
Сольбаккен
6
Стенснесс
10
Трипич
28
Фридьоунссон
27
Танген
4
Брекало
14
Бериша
3-3-2-2
1
2
Вихне
0
3
6
Норхейм
6
Вихманн
15
Бренден
7
Фуртадо
58
Симсир
20
Хустад
24
Кольскоген
10
Трипич
11
Кабран
11
Кабран
10
Трипич
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
28
Фридьоунссон
3
Веватне
3
Веватне
28
Фридьоунссон
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
27
Танген
24
Траоре
24
Траоре
27
Танген
24
Кольскоген
5
Сандберг
5
Сандберг
24
Кольскоген
3
4
Новак
4
Новак
3
58
Симсир
17
17
58
Симсир
15
Бренден
18
Угланд
18
Угланд
15
Бренден
7
Фуртадо
77
77
7
Фуртадо
Остались в запасе
Викинг
Йерв
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Остались в запасе
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Викинг - Йерв
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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