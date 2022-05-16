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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сантос
Гойас - Сантос: обзор матча 16 мая 2022
Гойас
16.05.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
19'
Элвис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Сантос
77'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Р. Фернандес
Замена
A.
️️️️
К. Винисиус
75'
Замена
Магиньо
️️️️
A.
75'
68'
Замена
Л. Брага
️️️️
Д. Хулио
68'
Замена
Р. Гуларт
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
68'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Элвис
67'
59'
Замена
Р. Секо
️️️️
М. Леонардо
59'
Замена
Сандри
️️️️
В. Заносело
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Элвис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
15
Da Silva
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЦП
10
Элвис
ЦП
2
Диего
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сантос
23
Лукас Пирес
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гойас
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
2
Магиньо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Сантос
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
15
Кайки
ЦФ
12
Джон
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
3-2-5
16
Каэтано
15
4
Сидимар
97
Белмонте
10
Элвис
95
Салес
18
Рауль
34
Винисиус
22
23
2-1-5
23
Пирес
3
Майкон
5
Фернандес
34
Пауло
12
Баптистао
38
Леонардо
7
Хулио
11
Ангуло
22
2
Магиньо
2
Магиньо
22
10
Элвис
8
Бастос
8
Бастос
10
Элвис
34
Винисиус
18
18
34
Винисиус
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
25
Заносело
6
Сандри
6
Сандри
25
Заносело
5
Фернандес
12
Пирани
12
Пирани
5
Фернандес
7
Хулио
22
Брага
22
Брага
7
Хулио
38
Леонардо
12
Секо
12
Секо
38
Леонардо
12
Баптистао
10
Гуларт
10
Гуларт
12
Баптистао
Остались в запасе
Гойас
Сантос
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
15
Кайки
ЦФ
12
Джон
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Остались в запасе
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
15
Кайки
ЦФ
12
Джон
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гойас - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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