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    Расписание матчей 25-04-2022

    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 3 тур
    25 апреля, понедельник
    00:00
    Жувентуде
    0:1
    Куяба
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    00:30
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Ботафого
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 12 тур
    25 апреля, понедельник
    00:00
    Цинциннати
    1:2
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    00:00
    Нью-Йорк Сити
    5:4
    Торонто
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 26 тур
    25 апреля, понедельник
    19:00
    Краснодар
    1:3
    Зенит
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 31 тур
    25 апреля, понедельник
    20:00
    Брага
    1:0
    Порту
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    22:30
    Боавишта
    0:3
    Спортинг
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 5 тур, группа A
    25 апреля, понедельник
    20:00
    Брондбю
    1:3
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 34 тур
    25 апреля, понедельник
    20:30
    Бешикташ
    0:3
    Касымпаша
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    20:30
    Сивасспор
    1:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 44 тур
    25 апреля, понедельник
    21:30
    Престон
    1:4
    Блэкберн
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 34 тур
    25 апреля, понедельник
    21:45
    Сассуоло
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 34 тур
    25 апреля, понедельник
    22:00
    Кристал Пэлас
    0:0
    Лидс
    Матч завершен
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