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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкберн
Престон - Блэкберн: обзор матча 25 апреля 2022
Престон
25.04.2022, понедельник, 21:30
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 4
Завершен
Блэкберн
29'
А. Брауне
9'
С. Галлахер
12'
Д. Бакли
37'
Д. Ленихэн
53'
Л. Трэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Блэкберн
86'
Замена
А. Эдун
️️️️
Д. Ротуэлл
86'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Бакли
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Б. Уайтмэн
82'
79'
Замена
И. Поведа
️️️️
С. Галлахер
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Э. Хьюз
71'
63'
Желтая карточка
Д. Бакли
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
61'
53'
ГОЛ! 1:4!
Л. Трэвис
Пас отдал
Б. Бреретон
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Г. Каннингэм
46'
Желтая карточка
А. Брауне
38'
37'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 1:2!
А. Брауне
Пас отдал
Г. Каннингэм
29'
21'
Желтая карточка
С. Галлахер
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бакли
Пас отдал
Б. Бреретон
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Галлахер
1'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
39
Майки О'Нил
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
4-4-2
1
Иверсен
8
Каннингэм
5
Бауэр
16
Хьюз
4
ван ден Берг
14
Джонсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Брауне
17
Риис
9
Арчер
4-3-1-2
1
Камински
6
ван Хеке
16
Уортон
27
Трэвис
3
Пикеринг
26
Ленихэн
6
Бакли
7
Ротуэлл
22
Бреретон
20
Галлахер
26
Хеджс
16
Хьюз
2
Рафферти
2
Рафферти
16
Хьюз
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
8
Каннингэм
24
Магуайр
24
Магуайр
8
Каннингэм
7
Ротуэлл
14
Эдун
14
Эдун
7
Ротуэлл
6
Бакли
23
Дак
23
Дак
6
Бакли
20
Галлахер
99
Поведа
99
Поведа
20
Галлахер
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Престон - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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