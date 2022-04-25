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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 25 апреля 2022
Сассуоло
25.04.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
39'
Д. Распадори
45'
П. Дибала
88'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Ювентус
90'
Желтая карточка
М. Кен
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Кен
Пас отдал
А. Сандро
Замена
М. Энрике
️️️️
Д. Фраттези
88'
87'
Замена
М. Соуле
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Х. Траоре
79'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
79'
67'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
62'
Желтая карточка
М. Де Шильо
55'
Замена
Д. Влахович
️️️️
П. Дибала
55'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Д. Ругани
Желтая карточка
Д. Скамакка
50'
Желтая карточка
М. Лопес
45'
+2
45'
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Закария
ГОЛ! 1:0!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
23
Айхан
18
Мюлдюр
20
Лопес
16
Фраттези
25
Траоре
10
Берарди
9
Скамакка
18
Распадори
3-3-1-1-2
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
19
Бонуччи
22
Де Шильо
6
Закария
26
Сандро
12
Рабьо
10
Бернардески
21
Мората
21
Дибала
16
Фраттези
7
Энрике
7
Энрике
16
Фраттези
25
Траоре
31
Джуричич
31
Джуричич
25
Траоре
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
10
Бернардески
18
Соуле
18
Соуле
10
Бернардески
24
Ругани
14
Кьеллини
14
Кьеллини
24
Ругани
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
21
Дибала
28
Влахович
28
Влахович
21
Дибала
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
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