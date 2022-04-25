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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Аланьяспор
Сивасспор - Аланьяспор: обзор матча 25 апреля 2022
Сивасспор
25.04.2022, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
52'
Ф. Файр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Аланьяспор
90'
+1
Желтая карточка
Ч. Авазим
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
90'
+1
Замена
У. Чифтци
️️️️
Э. Йесилюрт
90'
+1
Замена
Д. Османпаша
️️️️
А. Огуз
90'
89'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
Замена
М. Конате
️️️️
М. Ятабаре
83'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Градель
83'
76'
Желтая карточка
Э. Караджа
73'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
В. Эдуарду
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Ф. Файр
71'
65'
Замена
Т. Бингель
️️️️
О. Айдын
64'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Акбаба
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Файр
52'
51'
Желтая карточка
Н. Милунович
46'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
Ф. Аксой
Желтая карточка
Д. Гутас
36'
34'
Желтая карточка
Ж. Новейш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
4-3-3
25
Йилдырым
2
Огуз
6
Гутас
58
Эрдал
14
Камара
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
6
Ульвестад
3-1-3-1-2
99
Карагез
19
Милунович
24
26
Борха
8
Фер
7
Новейш
70
Айдын
20
Аксой
8
Акбаба
9
Эдуарду
7
Караджа
2
Огуз
88
Османпаша
88
Османпаша
2
Огуз
17
Йесилюрт
3
Чифтци
3
Чифтци
17
Йесилюрт
76
Файр
20
Кесгин
20
Кесгин
76
Файр
10
Градель
80
Кайоде
80
Кайоде
10
Градель
9
Ятабаре
11
Конате
11
Конате
9
Ятабаре
70
Айдын
75
Бингель
75
Бингель
70
Айдын
20
Аксой
15
Авазим
15
Авазим
20
Аксой
9
Эдуарду
21
Кандеяш
21
Кандеяш
9
Эдуарду
8
Акбаба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Акбаба
Остались в запасе
Сивасспор
Аланьяспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Сивасспор - Аланьяспор
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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