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    Расписание матчей 13-04-2022

    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 21 тур
    13 апреля, среда
    12:00
    Торпедо Миасс
    2:0
    Иртыш
    Матч завершен
    13 апреля, среда
    15:00
    Спартак Т
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 3 тур, группа A
    13 апреля, среда
    19:30
    Рандерс
    1:3
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1/4 финала, ответный матч
    13 апреля, среда
    22:00
    Атлетико
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    13 апреля, среда
    22:00
    Ливерпуль
    3:3
    Бенфика
    Матч завершен
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