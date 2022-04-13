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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Бенфика
Ливерпуль - Бенфика: обзор матча 13 апреля 2022
Ливерпуль
13.04.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 3
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Бенфика
21'
И. Конате
55'
Р. Фирмино
65'
Р. Фирмино
32'
Г. Рамуш
73'
Р. Яремчук
82'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Бенфика
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Алмейда
️️️️
Эвертон
90'
+1
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Жилберто
82'
ГОЛ! 3:3!
Д. Нуньес
Пас отдал
Ж. Мариу
78'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Г. Рамуш
73'
ГОЛ! 3:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Гримальдо
66'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Таарабт
Замена
С. Мане
️️️️
Л. Диас
66'
ГОЛ! 3:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Цимикас
65'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
57'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Хендерсон
57'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Жота
57'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Жота
55'
46'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Гонсалвеш
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамуш
ГОЛ! 1:0!
И. Конате
Пас отдал
К. Цимикас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Луис Диас
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
32
Матип
2
Гомес
20
Милнер
14
Хендерсон
8
Кейта
20
Жота
14
Диас
9
Фирмино
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
29
Нуньес
7
Эвертон
9
Рамуш
14
Хендерсон
6
Фабиньо
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Милнер
14
Диас
10
Мане
10
Мане
14
Диас
20
Жота
10
Салах
10
Салах
20
Жота
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
7
Эвертон
34
Алмейда
34
Алмейда
7
Эвертон
9
Рамуш
8
Бернарду
8
Бернарду
9
Рамуш
49
Таарабт
23
Мариу
23
Мариу
49
Таарабт
12
Жилберто
23
Диаш
23
Диаш
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Гонсалвеш
Остались в запасе
Ливерпуль
Бенфика
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Ливерпуль - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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