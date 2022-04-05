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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Ливерпуль
Бенфика - Ливерпуль: обзор матча 05 апреля 2022
Бенфика
05.04.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Ливерпуль
49'
Д. Нуньес
17'
И. Конате
34'
С. Мане
87'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Ливерпуль
89'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
89'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
87'
ГОЛ! 1:3!
Л. Диас
Пас отдал
Н. Кейта
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Г. Рамуш
86'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Эвертон
82'
Замена
С. Мейте
️️️️
А. Таарабт
70'
Желтая карточка
А. Таарабт
63'
61'
Замена
Д. Жота
️️️️
М. Салах
61'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Т. Алькантара
61'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Мане
58'
Желтая карточка
Т. Алькантара
ГОЛ! 1:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
49'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
Л. Диас
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Конате
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
49
Таарабт
29
Нуньес
7
Эвертон
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
6
Алькантара
10
Салах
14
Диас
10
Мане
9
Рамуш
23
Мариу
23
Мариу
9
Рамуш
49
Таарабт
8
Мейте
8
Мейте
49
Таарабт
7
Эвертон
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Эвертон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
6
Алькантара
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
20
Жота
20
Жота
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Мане
Остались в запасе
Бенфика
Ливерпуль
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бенфика - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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