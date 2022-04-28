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    Расписание матчей 28-04-2022

    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    28 апреля, четверг
    03:30
    Мексика
    0:0
    Гватемала
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 15 тур
    28 апреля, четверг
    21:00
    Лиллестрем
    2:0
    Олесунн
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 37 тур
    28 апреля, четверг
    21:45
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 1/2 финала, первый матч
    28 апреля, четверг
    22:00
    Вест Хэм
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    28 апреля, четверг
    22:00
    РБ Лейпциг
    1:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 1/2 финала, первый матч
    28 апреля, четверг
    22:00
    Лестер
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    28 апреля, четверг
    22:00
    Фейеноорд
    3:2
    Марсель
    Матч завершен
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