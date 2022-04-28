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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 28 апреля 2022
Манчестер Юнайтед
28.04.2022, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Челси
62'
К. Роналду
60'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Замена
А. Гарначо
️️️️
Э. Эланга
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Рюдигер
82'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
79'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Н. Матич
79'
71'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
70'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Хаверц
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Н. Матич
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
Пас отдал
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
19
Варан
2
Далот
18
Матич
8
Мактоминей
19
Эланга
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
3-3-1-1-2
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
3
Алонсо
21
Жоржиньо
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
18
Матич
4
Джонс
4
Джонс
18
Матич
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
19
Эланга
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Эланга
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
29
Хаверц
9
Лукаку
9
Лукаку
29
Хаверц
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
47
Шола Шоретайр
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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