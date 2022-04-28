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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Олесунн
Лиллестрем - Олесунн: обзор матча 28 апреля 2022
Лиллестрем
28.04.2022, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
2 : 0
Завершен
Олесунн
9'
Т. Петтерссон
33'
И. Ибрахимай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Олесунн
Замена
Ф. Хольст
️️️️
М. Кнудсен
90'
+1
83'
Замена
С. Рафн
️️️️
Д. Феллман
83'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
П. Голубович
76'
Желтая карточка
С. Нордли
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
70'
Замена
А. Адамс
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
70'
66'
Замена
С. Нордли
️️️️
Ненасс
66'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
К. Бармен
66'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
Ф. Хауген
ГОЛ! 2:0!
И. Ибрахимай
33'
ГОЛ! 1:0!
Т. Петтерссон
Пас отдал
М. Кнудсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
1-3-5
5
Огбу
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
24
Петтерссон
2
18
Мэттью
20
Драгснес
4
Гарнас
2-2-1-5
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
27
Канаджижа
10
Бармен
33
Эдемарксбаккен
25
Мяяття
9
Хауген
7
Хауген
30
Андерсен
5
Феллман
4
Кнудсен
23
Хольст
23
Хольст
4
Кнудсен
11
Фридйонссон
45
Адамс
45
Адамс
11
Фридйонссон
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
2
Голубович
27
Хопланд
27
Хопланд
2
Голубович
7
Ненасс
7
Ненасс
Ненасс
7
Нордли
7
Нордли
Ненасс
5
Феллман
5
Рафн
5
Рафн
5
Феллман
7
Хауген
23
Сегберг
23
Сегберг
7
Хауген
10
Бармен
14
Каллеваг
14
Каллеваг
10
Бармен
Остались в запасе
Лиллестрем
Олесунн
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Лиллестрем - Олесунн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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