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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Марсель
Фейеноорд - Марсель: обзор матча 28 апреля 2022
Фейеноорд
28.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Марсель
18'
С. Дессер
20'
Л. Синистерра
46'
С. Дессер
28'
Б. Дьенг
40'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Марсель
Желтая карточка
Й. Хендрикс
90'
+2
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Г. Тил
89'
85'
Замена
П. Лирола
️️️️
В. Салиба
85'
Замена
А. Милик
️️️️
Б. Дьенг
84'
Желтая карточка
А. Арит
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Дессер
82'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
82'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
79'
69'
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Чалета-Цар
Замена
Б. Линссен
️️️️
Р. Нелсон
65'
ГОЛ! 3:2!
С. Дессер
46'
46'
Замена
П. Гуйе
️️️️
С. Бакамбу
40'
ГОЛ! 2:2!
Жерсон
Желтая карточка
Т. Маласья
37'
28'
ГОЛ! 2:1!
Б. Дьенг
Пас отдал
С. Бакамбу
ГОЛ! 2:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Р. Нелсон
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Синистерра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
77
Амин Арит
АП
31
Уго Бертелли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Марсиано
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
17
Нелсон
9
Дессер
3-1-3-1-2
30
Манданда
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
10
Пайет
94
Бакамбу
9
Дьенг
20
Тил
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
20
Тил
6
Кекчю
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Кекчю
9
Дессер
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
9
Дессер
17
Нелсон
30
Линссен
30
Линссен
17
Нелсон
2
Салиба
14
Лирола
14
Лирола
2
Салиба
94
Бакамбу
18
Гуйе
18
Гуйе
94
Бакамбу
15
Чалета-Цар
77
Арит
77
Арит
15
Чалета-Цар
9
Дьенг
30
Милик
30
Милик
9
Дьенг
Остались в запасе
Фейеноорд
Марсель
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Уго Бертелли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Уго Бертелли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Фейеноорд - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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