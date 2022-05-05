Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марсель - Фейеноорд
Марсель - Фейеноорд: обзор матча 05 мая 2022
Марсель
05.05.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - Фейеноорд
90'
+5
Желтая карточка
С. Дессер
88'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Р. Нелсон
Желтая карточка
Д. Ундер
84'
81'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Г. Тил
Замена
Д. Ундер
️️️️
А. Арит
80'
74'
Желтая карточка
Т. Маласья
74'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Л. Синистерра
Желтая карточка
Б. Камара
71'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Б. Дьенг
62'
Замена
П. Лирола
️️️️
П. Гуйе
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Сенеси
Желтая карточка
А. Арит
45'
34'
Желтая карточка
Г. Тил
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Пайет
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
2-2-3-2-1
30
Манданда
2
Салиба
14
Перес
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
8
Жерсон
6
Гендузи
77
Арит
10
Пайет
9
Дьенг
4-1-1-3-1
1
Марсиано
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
9
Дессер
18
Гуйе
14
Лирола
14
Лирола
18
Гуйе
77
Арит
7
Ундер
7
Ундер
77
Арит
10
Пайет
30
Милик
30
Милик
10
Пайет
9
Дьенг
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Дьенг
20
Тил
20
Хендрикс
20
Хендрикс
20
Тил
17
Нелсон
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Нелсон
17
Синистерра
30
Линссен
30
Линссен
17
Синистерра
Остались в запасе
Марсель
Фейеноорд
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Марсель - Фейеноорд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Марсель
Фейеноорд
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+