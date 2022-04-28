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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Рейнджерс
РБ Лейпциг - Рейнджерс: обзор матча 28 апреля 2022
РБ Лейпциг
28.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Рейнджерс
85'
Анхелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Рейнджерс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тавернье
90'
+2
Желтая карточка
К. Голдсон
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Б. Хенрикс
89'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Нкунку
89'
ГОЛ! 1:0!
Анхелиньо
85'
83'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
83'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Р. Джек
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
71'
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Ольмо
71'
69'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
37
Сидни Ребигер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
12
Адамс
39
Хенрикс
27
Лаймер
20
Ольмо
8
Собослаи
28
Нкунку
4-4-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
6
Ландстрем
8
Джек
18
Камара
77
Кент
11
Райт
39
Хенрикс
20
Мукиэле
20
Мукиэле
39
Хенрикс
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
20
Ольмо
19
Силва
19
Силва
20
Ольмо
28
Нкунку
15
Поульсен
15
Поульсен
28
Нкунку
8
Джек
6
Сэндс
6
Сэндс
8
Джек
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
11
Райт
10
Сакала
10
Сакала
11
Райт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Рейнджерс
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча РБ Лейпциг - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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