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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - РБ Лейпциг
Рейнджерс - РБ Лейпциг: обзор матча 05 мая 2022
Рейнджерс
05.05.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
19'
Д. Тавернье
24'
Г. Камара
81'
Д. Ландстрем
71'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - РБ Лейпциг
82'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Ю. Поульсен
ГОЛ! 3:1!
Д. Ландстрем
81'
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Анхелиньо
71'
ГОЛ! 2:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Анхелиньо
61'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Л. Балогун
️️️️
С. Райт
59'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Джек
59'
52'
Желтая карточка
К. Кампль
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Арибо
45'
+2
Желтая карточка
Б. Баришич
44'
Желтая карточка
К. Голдсон
31'
ГОЛ! 2:0!
Г. Камара
Пас отдал
С. Райт
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тавернье
Пас отдал
Р. Кент
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
4-4-2
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Арибо
18
Камара
8
Джек
11
Райт
77
Кент
3-2-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
24
Гвардиол
4
Орбан
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
11
Райт
27
Балогун
27
Балогун
11
Райт
8
Джек
37
Эрфилд
37
Эрфилд
8
Джек
18
Арибо
10
Сакала
10
Сакала
18
Арибо
20
Ольмо
8
Собослаи
8
Собослаи
20
Ольмо
15
Поульсен
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
15
Поульсен
17
Анхелиньо
19
Силва
19
Силва
17
Анхелиньо
Остались в запасе
Рейнджерс
РБ Лейпциг
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Рейнджерс - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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