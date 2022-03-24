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    Расписание матчей 24-03-2022

    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    24 марта, четверг
    15:00
    Таиланд
    2:0
    Непал
    Матч завершен
    24 марта, четверг
    21:30
    Венгрия
    0:1
    Сербия
    Матч завершен
    24 марта, четверг
    22:45
    Шотландия
    1:1
    Польша
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
    24 марта, четверг
    20:00
    Россия
    0:0
    Польша
    Матч отменен
    Лига наций (2020/2021), Финал, группа C, первый матч
    24 марта, четверг
    20:00
    Молдавия
    1:2
    Казахстан
    Матч завершен
    24 марта, четверг
    20:00
    Эстония
    0:0
    Кипр
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 1/2 финала
    24 марта, четверг
    22:45
    Уэльс
    2:1
    Австрия
    Матч завершен
    24 марта, четверг
    22:45
    Швеция
    1:0
    Чехия
    Матч завершен
    24 марта, четверг
    22:45
    Португалия
    3:1
    Турция
    Матч завершен
    24 марта, четверг
    22:45
    Италия
    0:1
    Северная Македония
    Матч завершен
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