январь 2021
февраль 2022
Товарищеские матчи 2022
15 февраля, вторник
00:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2021/2022), 20 тур
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 24 тур
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 25 тур
15 февраля, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 30 тур
15 февраля, вторник
22:45
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 24 тур
15 февраля, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2021/2022), 1/8 финала, первый матч
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
15 февраля, вторник
23:15
Матч завершен