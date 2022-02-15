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    Расписание матчей 15-02-2022

    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2022
    15 февраля, вторник
    00:00
    Сарпсборг 08
    3:2
    Краснодар
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 20 тур
    15 февраля, вторник
    18:30
    Фастав
    2:0
    Слован
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 24 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Кардифф
    2:0
    Ковентри
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 25 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Шеффилд Юнайтед
    0:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 30 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Миллуолл
    2:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 24 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Абердин
    1:1
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1/8 финала, первый матч
    15 февраля, вторник
    23:00
    Спортинг
    0:5
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    15 февраля, вторник
    23:00
    ПСЖ
    1:0
    Реал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
    15 февраля, вторник
    23:15
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Брайтон
    Матч завершен
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