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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Манчестер Сити
Спортинг - Манчестер Сити: обзор матча 15 февраля 2022
Спортинг
15.02.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 5
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
7'
Р. Марез
17'
Б. Силва
32'
Ф. Фоден
44'
Б. Силва
58'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Манчестер Сити
85'
Замена
Л. Делап
️️️️
Б. Силва
84'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
Желтая карточка
М. Угарте
83'
Замена
Л. Нету
️️️️
П. Порро
82'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
78'
Замена
И. Слимани
️️️️
Паулинью
75'
Замена
Табата
️️️️
П. Сарабия
75'
74'
Желтая карточка
И. Гюндоган
73'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
Желтая карточка
М. Нуньес
65'
61'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Д. Стоунз
61'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Фоден
58'
ГОЛ! 0:5!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Силва
Замена
М. Угарте
️️️️
П. Гонсалвеш
50'
44'
ГОЛ! 0:4!
Б. Силва
Пас отдал
Р. Стерлинг
32'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Марез
17'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Табата
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кайку
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
25
Инасиу
2
Рейс
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
47
Эшгайю
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
6
Стоунз
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
26
Марез
26
Де Брюйне
7
Сарабия
10
Табата
10
Табата
7
Сарабия
23
Порро
13
Нету
13
Нету
23
Порро
28
Гонсалвеш
5
Угарте
5
Угарте
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
19
Слимани
19
Слимани
26
Паулинью
6
Стоунз
47
Зинченко
47
Зинченко
6
Стоунз
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
47
Фоден
20
Гюндоган
20
Гюндоган
47
Фоден
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
20
Силва
19
Делап
19
Делап
20
Силва
Остались в запасе
Спортинг
Манчестер Сити
10
Маркус Эдвардс
ПВ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кайку
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
10
Маркус Эдвардс
ПВ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кайку
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
1 : 0
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Каза Пиа
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30.10.2026
Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
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3 : 1
07.11.2026
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РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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