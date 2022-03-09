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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Спортинг
Манчестер Сити - Спортинг: обзор матча 09 марта 2022
Манчестер Сити
09.03.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Спортинг
89'
Замена
З. Феддаль
️️️️
Л. Нету
Замена
Л. Мбете-Табу
️️️️
Э. Ляпорт
84'
78'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Паулинью
78'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Порро
Замена
С. Карсон
️️️️
Эдерсон
73'
58'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
П. Сарабия
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
46'
40'
Желтая карточка
И. Слимани
Желтая карточка
Г. Жезус
39'
15'
Желтая карточка
Паулинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Манчестер Сити
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Кайку
ПВ
23
Самуэль Эдози
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
14
Ляпорт
4
Иган-Райли
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
3-3-2-2
1
Адан
4
Коатес
13
Нету
2
Рейс
23
Порро
5
Угарте
25
Инасиу
7
Сарабия
10
Табата
19
Слимани
26
Паулинью
31
Эдерсон
33
Карсон
33
Карсон
31
Эдерсон
14
Ляпорт
21
Мбете-Табу
21
Мбете-Табу
14
Ляпорт
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
7
Сарабия
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Сарабия
13
Нету
3
Феддаль
3
Феддаль
13
Нету
23
Порро
47
Эшгайю
47
Эшгайю
23
Порро
26
Паулинью
11
Сантуш
11
Сантуш
26
Паулинью
Остались в запасе
Манчестер Сити
Спортинг
1
Киран Сликер
ВР
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кайку
ПВ
23
Самуэль Эдози
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кайку
ПВ
23
Самуэль Эдози
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Манчестер Сити - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
1 : 0
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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