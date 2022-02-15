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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 15 февраля 2022
Миллуолл
15.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
48'
М. Беннетт
64'
Т. Бьюри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
М. Беннетт
89'
Замена
A. Pearce
️️️️
С. Мэлони
82'
76'
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Йохансен
76'
Замена
Л. Амос
️️️️
А. Адома
Желтая карточка
Т. Бьюри
65'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бьюри
Пас отдал
Д. Уоллес
64'
Желтая карточка
Д. Уоллес
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Беннетт
Пас отдал
С. Мэлони
48'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Дикки
Замена
Т. Бьюри
️️️️
О. Бурк
28'
21'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Уоллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
2
Мэлони
4
Хатчинсон
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
16
Митчелл
7
Бурк
20
МакНамара
10
Беннетт
4-2-2-2
1
Маршалл
16
Дикки
2
Данн
3
Уоллас
5
Барбе
26
Филд
10
Йохансен
10
Хаир
16
Уиллок
37
Адома
13
Дайкс
2
Мэлони
15
15
2
Мэлони
10
Беннетт
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
10
Беннетт
7
Бурк
7
Бьюри
7
Бьюри
7
Бурк
3
Уоллас
28
Одубайо
28
Одубайо
3
Уоллас
37
Адома
10
Амос
10
Амос
37
Адома
10
Йохансен
32
Остин
32
Остин
10
Йохансен
Остались в запасе
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
88
Сени Дьенг
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
88
Сени Дьенг
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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