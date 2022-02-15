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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Слован
Фастав - Слован: обзор матча 15 февраля 2022
Фастав
15.02.2022, вторник, 18:30
Чехия. Синот Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Слован
65'
T.
78'
R. Hruby
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Слован
Замена
J. Kolar
️️️️
Я. Янецки
88'
80'
Замена
Я. Матушек
️️️️
Л. Тупта
Замена
M. Necas
️️️️
R. Hruby
80'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
А. Фантис
79'
ГОЛ! 2:0!
R. Hruby
Пас отдал
В. Вукадинович
78'
72'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Т. Гебре Селасси
ГОЛ! 1:0!
T.
Пас отдал
В. Вукадинович
65'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Y. Drame
59'
57'
Замена
К. Фридек
️️️️
M. Stoch
Желтая карточка
R. Matejov
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Фастав
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-4-5
16
26
Прохазка
2
18
Чедидла
8
68
Янецки
44
Конде
1
15
Фантис
24
27
19
Враштил
3-3-1-2
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
4
Плехаты
3
Микула
3
Косцельник
15
Рондич
99
29
Тупта
37
Пурзитидис
4
Тьехи
15
Фантис
30
30
15
Фантис
68
Янецки
28
28
68
Янецки
8
25
25
8
27
77
Вукадинович
77
Вукадинович
27
99
8
Фридек
8
Фридек
99
29
Тупта
10
Матушек
10
Матушек
29
Тупта
23
Гебре Селасси
0
0
23
Гебре Селасси
Остались в запасе
Фастав
Слован
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Фастав - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
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31 мая
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«Спартак» интересуется защитником из Уганды
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«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
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