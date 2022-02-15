Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 15 февраля 2022
Манчестер Юнайтед
15.02.2022, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
51'
К. Роналду
90+7'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
90'
+7
Желтая карточка
С. Мактоминей
90'
+5
85'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Замена
А. Теллес
️️️️
Д. Санчо
80'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Эланга
79'
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
73'
Желтая карточка
Л. Шоу
72'
70'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Н. Мопе
60'
Замена
С. Альсате
️️️️
П. Гросс
60'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Л. Троссард
54'
Красная карточка
Л. Данк
Желтая карточка
Б. Фернандеш
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Мактоминей
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
5
Магуайр
2
Далот
8
Мактоминей
7
Фред
19
Эланга
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-4-1-1
97
Санчес
5
Данк
4
Уэбстер
34
Велтман
17
Кукурелья
7
Модер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
19
Троссард
11
Мопе
19
Санчо
13
Теллес
13
Теллес
19
Санчо
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
19
Эланга
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Троссард
48
Лэмпти
48
Лэмпти
19
Троссард
13
Гросс
7
Альсате
7
Альсате
13
Гросс
11
Мопе
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Мопе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
7
Солли Мач
ПВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+