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    Расписание матчей 04-01-2022

    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2021/2022), 16 тур
    4 января, вторник
    18:15
    ПАС
    1:0
    Ионикос
    Матч завершен
    4 января, вторник
    20:30
    Астерас
    1:0
    ОФИ
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
    4 января, вторник
    23:00
    Ланс
    2:2
    (4:3)п
    Лилль
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
    4 января, вторник
    23:00
    Понферрадина
    1:1
    (1:3)п
    Эспаньол
    Матч завершен
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