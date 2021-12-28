Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 28-12-2021

    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 20 тур
    28 декабря, вторник
    18:00
    Кристал Пэлас
    3:0
    Норвич Сити
    Матч завершен
    28 декабря, вторник
    18:00
    Саутгемптон
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    28 декабря, вторник
    18:00
    Уотфорд
    1:4
    Вест Хэм
    Матч завершен
    28 декабря, вторник
    23:00
    Лестер
    1:0
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 16 тур
    28 декабря, вторник
    20:00
    Тондела
    0:3
    Жил Висенте
    Матч завершен
    28 декабря, вторник
    22:00
    Маритиму
    2:0
    Визела
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11