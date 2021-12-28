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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 28 декабря 2021
Лестер
28.12.2021, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
59'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
70'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Мэддисон
68'
64'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фабиньо
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
59'
Замена
А. Лукман
️️️️
Х. Чодури
56'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
К. Ихеначо
56'
55'
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
16'
Пенальти не реализован!
М. Салах
4'
Желтая карточка
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
12
Амарти
21
Кастань
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
8
Чодури
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
33
Цимикас
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
20
Жота
10
Мане
8
Чодури
11
Лукман
11
Лукман
8
Чодури
17
Ихеначо
18
Тилеманс
18
Тилеманс
17
Ихеначо
10
Мэддисон
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
6
Фабиньо
20
Милнер
20
Милнер
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
9
Фирмино
9
Фирмино
14
Хендерсон
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
20
Кейси МакАтир
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
20
Кейси МакАтир
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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