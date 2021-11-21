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    Расписание матчей 21-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 34 тур
    21 ноября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Минейро
    2:0
    Жувентуде
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    01:00
    Форталеза
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:3
    Гремио
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    03:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Сеара
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    03:30
    Интернасьонал
    1:2
    Фламенго
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    2:0
    Сантос
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    23:00
    Флуминенсе
    2:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 1/8 финала
    21 ноября, воскресенье
    01:00
    Канзаc Сити
    3:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    23:00
    Нью-Йорк Сити
    2:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 13 тур
    21 ноября, воскресенье
    13:30
    Касымпаша
    1:3
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    3:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:00
    Алтай
    1:3
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 24 тур
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    Акрон
    3:3
    Томь
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    Текстильщик
    1:3
    Кубань
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    Волгарь
    0:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    0:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:2
    Оренбург
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    0:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:00
    Факел
    3:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Алания
    2:3
    Спартак-2
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    0:0
    Енисей
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:00
    Балтика
    2:1
    Ротор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 15 тур
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    Ростов
    2:2
    Уфа
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    0:0
    Химки
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:30
    Динамо
    5:1
    Арсенал
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:30
    Сочи
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 13 тур
    21 ноября, воскресенье
    14:15
    Гоу Эхед Иглс
    0:1
    Гронинген
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    4:0
    Зволле
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:30
    Херенвен
    2:1
    Виллем II
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:45
    РКС Ваалвейк
    0:5
    Аякс
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    22:00
    Камбур
    2:1
    Утрехт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 13 тур
    21 ноября, воскресенье
    14:30
    Сассуоло
    2:2
    Кальяри
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:1
    Венеция
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Салернитана
    0:2
    Сампдория
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:00
    Интер
    3:2
    Наполи
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    22:45
    Дженоа
    0:2
    Рома
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 18 тур
    21 ноября, воскресенье
    15:00
    Дерби Каунти
    3:2
    Борнмут
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 14 тур
    21 ноября, воскресенье
    15:00
    Брест
    4:0
    Ланс
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Анжер
    1:0
    Лорьян
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Метц
    3:3
    Бордо
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    1:1
    Реймс
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Труа
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Клермон
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 15 тур
    21 ноября, воскресенье
    15:00
    Минай
    2:2
    Ингулец
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:00
    Ворскла
    5:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:30
    Десна
    0:1
    Колос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 15 тур
    21 ноября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    1:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:00
    Сент-Труйден
    2:1
    Антверпен
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:30
    Остенде
    1:7
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    23:00
    Беерсхот-Вилрейк
    2:0
    Генк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 14 тур
    21 ноября, воскресенье
    16:00
    Хетафе
    4:0
    Кадис
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:15
    Гранада
    1:4
    Реал
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:30
    Эльче
    0:3
    Бетис
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    23:00
    Реал Сосьедад
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 16 тур
    21 ноября, воскресенье
    16:00
    Нордшелланд
    1:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:00
    Рандерс
    4:1
    Вайле
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:00
    Мидтьюлланд
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 14 тур
    21 ноября, воскресенье
    16:15
    Санкт-Галлен
    0:1
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:30
    Лугано
    3:1
    Люцерн
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    18:30
    Серветт
    3:2
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 15 тур
    21 ноября, воскресенье
    16:30
    Аустрия К
    0:0
    Аустрия
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    16:30
    Тироль
    5:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Штурм
    3:3
    ЛАСК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 15 тур
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    1:2
    Пардубице
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Словацко
    4:0
    Спарта
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Карвина
    1:2
    Слован
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:00
    Славия
    5:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 12 тур
    21 ноября, воскресенье
    17:00
    Манчестер Сити
    3:0
    Эвертон
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:30
    Тоттенхэм
    2:1
    Лидс
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 12 тур
    21 ноября, воскресенье
    17:30
    Фрайбург
    0:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:30
    Майнц
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    21 ноября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    1:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    2:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    20:30
    Атромитос
    2:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 27 тур
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    3:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    1:1
    Тромсе
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    2:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    2:2
    Бранн
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    21 ноября, воскресенье
    21:00
    Мольде
    4:1
    Русенборг
    Матч завершен
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