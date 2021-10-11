сентябрь 2021
октябрь 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 5 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 13 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа H
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа G
11 октября, понедельник
21:45
Матч завершен
11 октября, понедельник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа J
11 октября, понедельник
21:45
Матч завершен
11 октября, понедельник
21:45
Матч завершен