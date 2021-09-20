август 2021
сентябрь 2021
Бразилия. Серия А 2021, 21 тур
20 сентября, понедельник
00:15
Матч завершен
США. МЛС 2021, 34 тур
20 сентября, понедельник
02:30
Матч завершен
20 сентября, понедельник
04:00
Матч завершен
Россия. М-лига (2021/2022), 9 тур
20 сентября, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 10 тур
Россия. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
Россия. ФНЛ (2021/2022), 12 тур
Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур
20 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2021/2022), 6 тур
Италия. Серия А (2021/2022), 4 тур
Испания. Примера (2021/2022), 5 тур