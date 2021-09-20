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    Расписание матчей 20-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 21 тур
    20 сентября, понедельник
    00:15
    Коринтианс
    1:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    20 сентября, понедельник
    02:30
    Фламенго
    0:1
    Гремио
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 34 тур
    20 сентября, понедельник
    02:30
    Портленд
    2:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    20 сентября, понедельник
    04:00
    Колорадо
    1:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Россия. М-лига (2021/2022), 9 тур
    20 сентября, понедельник
    13:00
    УОР №5
    1:6
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 10 тур
    20 сентября, понедельник
    14:00
    Туапсе
    0:3
    СКА
    Тех. поражение
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
    20 сентября, понедельник
    16:30
    Урал
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    20 сентября, понедельник
    18:30
    Рубин
    1:3
    Зенит
    Матч завершен
    20 сентября, понедельник
    19:30
    ЦСКА
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 12 тур
    20 сентября, понедельник
    18:30
    Велес
    3:1
    Ротор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур
    20 сентября, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    0:2
    Орхус
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 6 тур
    20 сентября, понедельник
    21:00
    Бенфика
    3:1
    Боавишта
    Матч завершен
    20 сентября, понедельник
    23:15
    Брага
    3:1
    Тондела
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 4 тур
    20 сентября, понедельник
    21:45
    Удинезе
    0:4
    Наполи
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 5 тур
    20 сентября, понедельник
    22:00
    Барселона
    1:1
    Гранада
    Матч завершен
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