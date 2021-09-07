август 2021
сентябрь 2021
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 9 тур
7 сентября, вторник
15:00
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2021
7 сентября, вторник
17:00
Не начался
7 сентября, вторник
17:00
Матч завершен
7 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа A
7 сентября, вторник
19:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа G
7 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
7 сентября, вторник
21:45
Матч завершен