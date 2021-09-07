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    Расписание матчей 07-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 9 тур
    7 сентября, вторник
    15:00
    Металлург-Видное
    2:3
    Знамя
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    7 сентября, вторник
    17:00
    Коморские Острова
    Гамбия
    Не начался
    7 сентября, вторник
    17:00
    Коморские Острова
    1:0
    Бурунди
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    17:30
    Киргизия
    4:1
    Бангладеш
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    19:00
    Бахрейн
    1:2
    Иордания
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Люксембург
    1:1
    Катар
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа A
    7 сентября, вторник
    19:00
    Азербайджан
    0:3
    Португалия
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Ирландия
    1:1
    Сербия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа D
    7 сентября, вторник
    21:45
    Франция
    2:0
    Финляндия
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Босния и Герцеговина
    2:2
    Казахстан
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа F
    7 сентября, вторник
    21:45
    Фарерские острова
    2:1
    Молдавия
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Дания
    5:0
    Израиль
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Австрия
    0:1
    Шотландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа G
    7 сентября, вторник
    21:45
    Норвегия
    5:1
    Гибралтар
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Нидерланды
    6:1
    Турция
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Черногория
    0:0
    Латвия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 6 тур, группа H
    7 сентября, вторник
    21:45
    Словакия
    2:0
    Кипр
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Россия
    2:0
    Мальта
    Матч завершен
    7 сентября, вторник
    21:45
    Хорватия
    3:0
    Словения
    Матч завершен
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