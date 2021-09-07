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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Шотландия
Австрия - Шотландия: обзор матча 07 сентября 2021
Австрия
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
0 : 1
Завершен
Шотландия
30'
Л. Дайкс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Шотландия
78'
Замена
П. МакГинн
️️️️
С. О'Доннелл
Замена
Ю. Демир
️️️️
Л. Шауб
77'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Ф. Гриллич
77'
71'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Л. Дайкс
56'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ш. Илсанкер
56'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Дайкс
Желтая карточка
М. Хинтереггер
25'
22'
Желтая карточка
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Эркан Кара
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
22
Пол МакГинн
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бахман
8
Алаба
4
Хинтереггер
3
Драгович
16
Триммель
10
Гриллич
20
Лаймер
6
Илсанкер
17
Шауб
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
3-2-3-2
21
Гордон
6
Тирни
5
Хэнли
13
Хендри
2
О'Доннелл
3
Робертсон
8
Гилмор
8
МакГрегор
7
МакГинн
9
Дайкс
10
Адамс
10
Гриллич
2
Ульмер
2
Ульмер
10
Гриллич
6
Илсанкер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
6
Илсанкер
17
Шауб
17
Демир
17
Демир
17
Шауб
2
О'Доннелл
22
МакГинн
22
МакГинн
2
О'Доннелл
9
Дайкс
11
Кристи
11
Кристи
9
Дайкс
Остались в запасе
Австрия
Шотландия
26
Алессандро Шепф
ЦП
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
0
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
0
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Австрия - Шотландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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