Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Сербия
Ирландия - Сербия: обзор матча 07 сентября 2021
Ирландия
07.09.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
87'
Н. Миленкович (АГ)
20'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Сербия
Желтая карточка
Д. Моламби
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Миленкович
87'
87'
Замена
️️️️
Ф. Костич
85'
Желтая карточка
Н. Радоньич
83'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Тадич
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Хендрик
78'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Айда
78'
70'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Джуричич
70'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Влахович
Замена
Д. Хорган
️️️️
Д. МакГрат
66'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Каллен
66'
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Брауне
58'
Желтая карточка
А. Брауне
50'
Желтая карточка
А. Айда
31'
25'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Джош Каллен
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
3
Лайам Скейлз
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
4-4-1-1
16
Базуну
12
Омобамиделе
4
Даффи
15
Иган
2
Доэрти
6
Каллен
11
МакКлин
18
Брауне
13
Хендрик
10
МакГрат
10
Айда
3-2-3-2
1
Райкович
4
Миленкович
13
Велькович
3
Павлович
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
21
Джуричич
11
Костич
9
Митрович
23
Влахович
13
Хендрик
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Хендрик
10
МакГрат
12
Хорган
12
Хорган
10
МакГрат
6
Каллен
6
Моламби
6
Моламби
6
Каллен
18
Брауне
7
Робинсон
7
Робинсон
18
Брауне
10
Айда
9
Коллинс
9
Коллинс
10
Айда
10
Тадич
5
Максимович
5
Максимович
10
Тадич
21
Джуричич
7
Радоньич
7
Радоньич
21
Джуричич
23
Влахович
8
Йович
8
Йович
23
Влахович
Остались в запасе
Ирландия
Сербия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
3
Лайам Скейлз
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
19
Урош Рачич
ОП
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
3
Лайам Скейлз
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Ирландия - Сербия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Новости команд
Все
Ирландия
Сербия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+