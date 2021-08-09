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    Расписание матчей 09-08-2021

    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 24 тур
    9 августа, понедельник
    00:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    01:00
    Чикаго Файр
    2:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    01:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    02:00
    Сан-Хосе
    2:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 25 тур
    9 августа, понедельник
    00:00
    Ди Си Юнайтед
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 15 тур
    9 августа, понедельник
    00:15
    Фламенго
    0:4
    Интернасьонал
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    00:15
    Сеара
    0:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 23 тур
    9 августа, понедельник
    01:00
    Интер
    2:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 3 тур
    9 августа, понедельник
    19:00
    Сочи
    2:0
    Урал
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2021/2022), 1/32 финала
    9 августа, понедельник
    19:30
    Ингольштадт
    2:1
    Эрцгебирге
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    19:30
    Виктория
    2:3
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    19:30
    Шпортфройнде
    1:4
    Карлсруэ
    Матч завершен
    9 августа, понедельник
    21:45
    Кайзерслаутерн
    0:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 3 тур
    9 августа, понедельник
    19:30
    Десна
    2:0
    Ингулец
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 4 тур
    9 августа, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    3:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 1 тур
    9 августа, понедельник
    22:15
    Жил Висенте
    3:0
    Боавишта
    Матч завершен
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