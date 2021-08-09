Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Боавишта
Жил Висенте - Боавишта: обзор матча 09 августа 2021
Жил Висенте
09.08.2021, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 0
Завершен
Боавишта
3'
Ф. Наварро
24'
С. Лино
56'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Боавишта
Замена
A. Liberal
️️️️
Ф. Наварро
86'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Педринью
86'
Замена
E. Hackman
️️️️
З. Карлуш
85'
85'
Замена
J. De Santis
️️️️
Ю. Нжийе
80'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
Т. Мораиш
79'
Желтая карточка
С. Перес
Желтая карточка
М. Буэно
79'
Замена
М. Буэно
️️️️
С. Лино
74'
Желтая карточка
Педринью
69'
Замена
Мурило
️️️️
Б. Ауашерия
66'
Желтая карточка
Б. Ауашерия
63'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
Педринью
56'
53'
Желтая карточка
Г. Сауэр
ГОЛ! 2:0!
С. Лино
Пас отдал
Педринью
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
К. Фуджимото
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
João Caiado
ЦП
27
André Liberal
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Боавишта
7
Мигель Рейзинью
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Fran
ЦФ
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
3-3-4
33
Крицюк
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
20
Ауашерия
8
Педринью
6
Карвальо
9
Наварро
31
19
Фуджимото
16
Лино
1-3-5
1
Бракали
6
Хави Гарсия
24
24
Перес
7
Сауэр
10
Нжийе
12
Поросо
25
Амаш
77
Сантуш
21
Мораиш
2
Зе Карлуш
6
6
2
Зе Карлуш
9
Наварро
27
27
9
Наварро
20
Ауашерия
77
Мурило
77
Мурило
20
Ауашерия
8
Педринью
5
Ирмер
5
Ирмер
8
Педринью
16
Лино
8
Буэно
8
Буэно
16
Лино
21
Мораиш
7
Рейзинью
7
Рейзинью
21
Мораиш
10
Нжийе
9
9
10
Нжийе
Остались в запасе
Жил Висенте
Боавишта
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
João Caiado
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
21
Fran
ЦФ
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
João Caiado
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
21
Fran
ЦФ
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Жил Висенте - Боавишта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Боавишта
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+