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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Боруссия М
Кайзерслаутерн - Боруссия М: обзор матча 09 августа 2021
Кайзерслаутерн
09.08.2021, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Боруссия М
11'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайзерслаутерн - Боруссия М
90'
+2
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Л. Штиндль
Замена
M. Kiprit
️️️️
К. Редондо
85'
80'
Замена
К. Беннеттс
️️️️
П. Херрманн
77'
Желтая карточка
Д. Скалли
Желтая карточка
M. Kleinsorge
75'
73'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Бенеш
Желтая карточка
Ю. Нихуэс
72'
Желтая карточка
Б. Томяк
66'
Замена
N. Sessa
️️️️
D. Hanslik
64'
Замена
M. Kleinsorge
️️️️
R. Klingenburg
63'
Замена
Ю. Нихуэс
️️️️
K. Kraus
46'
Желтая карточка
R. Klingenburg
20'
20'
Желтая карточка
Л. Штиндль
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
17
René Klingenburg
ЦП
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Матео Рааб
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
28
Mike Wunderlich
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кайзерслаутерн
43
Neal Gibs
ЦЗ
22
Marius Kleinsorge
ЦП
27
Anil Gözütok
ЦП
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
10
Nicolás Sessa
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
0
Alexander Winkler
ЦФ
9
Muhamed Kiprit
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
2-1-5
3
Томяк
8
Циммер
17
22
28
11
Редондо
21
20
Гетце
4-1-2-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
29
Скалли
28
Гинтер
23
Крамер
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Херрманн
17
Вольф
13
Штиндль
17
22
22
17
5
16
Нихуэс
16
Нихуэс
5
19
10
10
19
11
Редондо
9
9
11
Редондо
7
Херрманн
18
Беннеттс
18
Беннеттс
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Хофманн
13
Штиндль
8
Бенеш
14
Плеа
14
Плеа
8
Бенеш
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Боруссия М
43
Neal Gibs
ЦЗ
27
Anil Gözütok
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
0
Alexander Winkler
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
43
Neal Gibs
ЦЗ
27
Anil Gözütok
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
0
Alexander Winkler
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Кайзерслаутерн - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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