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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ингольштадт - Эрцгебирге
Ингольштадт - Эрцгебирге: обзор матча 09 августа 2021
Ингольштадт
09.08.2021, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Эрцгебирге
7'
Ф. Бильбия
79'
Ф. Кайя
68'
Б. Золински
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ингольштадт - Эрцгебирге
Замена
И. Нисканен
️️️️
Д. Эккерт
89'
Замена
Т. Келлер
️️️️
D. Linsmayer
89'
Желтая карточка
J. Hawkins
80'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайя
Пас отдал
Ф. Бильбия
79'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
S. Kutschke
77'
Замена
J. Hawkins
️️️️
М. Рехль
77'
Замена
R. Preißinger
️️️️
M. Stendera
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Б. Золински
Пас отдал
B. GuÃ¨ye
60'
Желтая карточка
Д. Карлсон
46'
Замена
B. GuÃ¨ye
️️️️
O. Gnjatic
46'
Замена
Д. Назаров
️️️️
С. Шрек
Желтая карточка
D. Linsmayer
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бильбия
Пас отдал
Д. Эккерт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Marc Stendera
ЦЗ
17
Michael Heinloth
ЦЗ
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
21
D. Franke
ЦФ
6
Denis Linsmayer
ЦФ
38
Gabriel Haider
ЦФ
13
Филип Бильбия
ЦФ
34
Мерлин Рехль
ЦФ
Эрцгебирге
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
0
O. Gnjatic
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Ингольштадт
1
Robert Jendrusch
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
21
Rico Preißinger
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
26
Jan Hendrik Marx
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
0
M. Beister
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Эрцгебирге
0
S. Hartel
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
10
Дмитрий Назаров
ЦФ
27
Babacar GuÃ¨ye
ЦФ
3-2-5
97
Бантич
10
17
35
10
Эккерт
30
6
34
Рехль
13
Бильбия
38
21
2-4
13
Карлсон
23
8
Шрек
31
Золински
0
24
Штраусс
6
39
Келлер
39
Келлер
6
10
21
21
10
10
Эккерт
21
Нисканен
21
Нисканен
10
Эккерт
34
Рехль
17
17
34
Рехль
30
14
Кайя
14
Кайя
30
8
Шрек
10
Назаров
10
Назаров
8
Шрек
0
27
27
0
Остались в запасе
Ингольштадт
Эрцгебирге
1
Robert Jendrusch
ВР
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
26
Jan Hendrik Marx
ЦФ
0
M. Beister
ЦФ
0
S. Hartel
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
1
Robert Jendrusch
ВР
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
26
Jan Hendrik Marx
ЦФ
0
M. Beister
ЦФ
Остались в запасе
0
S. Hartel
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Ингольштадт - Эрцгебирге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Стадион:
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Ингольштадт
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32-летняя женщина возглавила клуб Германии
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2024.05.02 20:13
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«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
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2020.05.08 00:28
2
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2020.05.05 14:33
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