«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии

Пресс-служба «Спартака» поздравил в твиттере немецкий клуб «Эрцгебирге» со скорым возобновлением сезона.
«Мы очень рады за наших хороших друзей из «Эрцгебирге», что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности», – говорится в публикации.
- Футбольный сезон в Германии возобновится 16 мая.
- «Спартак» и «Эрцгебирге» в ноябре прошлого года заключили меморандум о сотрудничестве.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»