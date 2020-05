«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии

Пресс-служба «Спартака» поздравил в твиттере немецкий клуб «Эрцгебирге» со скорым возобновлением сезона.

«Мы очень рады за наших хороших друзей из «Эрцгебирге», что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности», – говорится в публикации.

We’re so happy for our good friends from @FCErzgebirgeAue that their season resumes next Saturday!Enjoy it lads and Bleib sicher pic.twitter.com/6EesotudSO