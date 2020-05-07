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    «Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии

    Пресс-служба «Спартака» поздравил в твиттере немецкий клуб «Эрцгебирге» со скорым возобновлением сезона.

    «Мы очень рады за наших хороших друзей из «Эрцгебирге», что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности», – говорится в публикации.

    • Футбольный сезон в Германии возобновится 16 мая.
    • «Спартак» и «Эрцгебирге» в ноябре прошлого года заключили меморандум о сотрудничестве.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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