«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии

Пресс-служба «Спартака» поздравил в твиттере немецкий клуб «Эрцгебирге» со скорым возобновлением сезона.

«Мы очень рады за наших хороших друзей из «Эрцгебирге», что их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь этим, ребята, и оставайтесь в безопасности», – говорится в публикации.

Футбольный сезон в Германии возобновится 16 мая.

«Спартак» и «Эрцгебирге» в ноябре прошлого года заключили меморандум о сотрудничестве.