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    «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»

    Футбольные клубы «Спартак» и «Эрцгебирге» официально стали партнерами.

    Клубы заключили соглашение, которое предусматривает целый ряд направлений для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

    «Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», – говорится в заявлении московского клуба.

    • Действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в 2017 году возглавлял «Эрцгебирге».
    • Команда из Ауэ выступает во второй Бундеслиге, где в текущем сезоне после 12 туров занимает четвертую строчку.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +18873

      VVM1964 23 минуты назад

      А почему бы и нет - думаю не плохо , если молодежь Спартака будет проходить стажировку в Германии .

      0
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      Рейтинг: +909

      Decorhome 29 минут назад

      Думаю будет качественное сотрудничество

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1884

      Борат 58 минут назад

      ну теперь-то попрёт!!! теперь точно чемпионами станут !!!
      вот умора!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18873

      VVM1964 > Борат 25 минут назад

      Ну надо же хоть что нибудь сказать , ведь новость то про Спартак - молодец , отметился .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +583

      evgevg13 1 час назад

      «Эрцгебирге»- а что это, с какого дивизиона?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21472

      gol_kak_sokol > evgevg13 59 минут назад

      Читай текст наверху, прежде чем спрашивать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +583

      evgevg13 > gol_kak_sokol 33 минуты назад

      понятно... ну как раз уровень Спартака

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +21472

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Цорна так и тянет в свою Дойчландию. Хотелось бы, чтобы в этом был толк.

      1
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      Рейтинг: +12429

      bset > gol_kak_sokol 1 час назад

      Что в этом плохого? Уже лет 10 понятно, что для развития нашего футбола нужно смотреть в сторону Германии.

      3
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      Рейтинг: +14755

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сотрудничество с ЭрцгеБИРге. Есть в этом что-то обнадёживающее, позитивное.

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