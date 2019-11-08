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  • «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»

«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»

8 ноября 2019, 16:46
15

Футбольные клубы «Спартак» и «Эрцгебирге» официально стали партнерами.

Клубы заключили соглашение, которое предусматривает целый ряд направлений для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», – говорится в заявлении московского клуба.

  • Действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в 2017 году возглавлял «Эрцгебирге».
  • Команда из Ауэ выступает во второй Бундеслиге, где в текущем сезоне после 12 туров занимает четвертую строчку.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Эрцгебирге
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1573221097
Сотрудничество с ЭрцгеБИРге. Есть в этом что-то обнадёживающее, позитивное.
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evgevg13
1573221516
«Эрцгебирге»- а что это, с какого дивизиона?
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Decorhome
1573223891
Думаю будет качественное сотрудничество
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VVM1964
1573224246
А почему бы и нет - думаю не плохо , если молодежь Спартака будет проходить стажировку в Германии .
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ufos73
1573227624
Пару лет назад с Миланом подписывали, как то все сразу и забылось... Да и хрен с ними, пару бумажек испачкают и все сотрудничество ))
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vladimir-7
1573229359
А как же Пакт о ненападении? Когда подпишут?
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vka1970
1573235159
Зер гут !
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Граф2019
1573237662
спартак в Ауэ... по-моему он там давно!
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talgatnurzhanov2006
1573274005
немецкое направление. Время покажет насколько это хорошо или плохо.
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