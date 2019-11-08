«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»

Футбольные клубы «Спартак» и «Эрцгебирге» официально стали партнерами.

Клубы заключили соглашение, которое предусматривает целый ряд направлений для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», – говорится в заявлении московского клуба.