«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»

Футбольные клубы «Спартак» и «Эрцгебирге» официально стали партнерами.
Клубы заключили соглашение, которое предусматривает целый ряд направлений для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», – говорится в заявлении московского клуба.
- Действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в 2017 году возглавлял «Эрцгебирге».
- Команда из Ауэ выступает во второй Бундеслиге, где в текущем сезоне после 12 туров занимает четвертую строчку.
Источник: Официальный сайт «Спартака»