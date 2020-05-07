Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

Хоть кто-то решился, а наш наложил в штаны и прячется, а князьки ох.уевают в атаке на бесправный народ.
Чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая, сообщила немецкая футбольная лига.
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». Действующий чемпион страны – «Бавария» – проведет свой матч 17 мая против «Униона». тур завершится в понедельник, 18 мая, игрой «Вердера» и «Байера».
Розыгрыш 1-й и 2-й Бундеслиг рассчитывают завершить 27-28 июня. Матчи будут проходить без зрителей.
- Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
- В турнирной таблице лидирует «Бавария».