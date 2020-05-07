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    Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

    Чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая, сообщила немецкая футбольная лига.

    Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». Действующий чемпион страны – «Бавария» – проведет свой матч 17 мая против «Униона». тур завершится в понедельник, 18 мая, игрой «Вердера» и «Байера».

    Розыгрыш 1-й и 2-й Бундеслиг рассчитывают завершить 27-28 июня. Матчи будут проходить без зрителей.

    • Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
    • В турнирной таблице лидирует «Бавария».

    Источник: Официальный сайт немецкой футбольной лиги

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    07.05.2020 15:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 8 мая 2020, 22:03

      Хоть кто-то решился, а наш наложил в штаны и прячется, а князьки ох.уевают в атаке на бесправный народ.

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      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм 7 мая 2020, 16:08

      Нам надо было доигрывать чемпионат, а не останавливать, как все, ведь конце марта и 1000 зараженных по стране не было, к сегодняшнему дню завершили уже б все. Ну или сразу закрывать абсолютно все границы и не пускать никого, а не вводить какие-то неловкие законы, распространяющиеся не на всех, как у нас это обычно и бывает.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Хейтер Аларм 7 мая 2020, 16:14

      я считаю так, если рассматривать футбол как бизнес, тормознули и правильно, потому что болел зазывать даже в начале появления вируса - глупость
      Но как только пошла уже речь в мировом футболе о том ,что все, болел не будет стопудова то нужно было взять и доиграть, что вд ругих странах что в германии люди также ходят на работу, не все конечно, но ходят, а богатым футьбольным клубам не проблема дезинфицировать автобус и раздевалку, выходить на поле и играть без зрителей, можно подумать все эти футболисты из дома 2 месяца не выходили, ага. Доиграть без зрителей нормальный вариант для европы. чтобы не "попасть" в неудобняк к новому сезону и так далее.

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