Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

Чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая, сообщила немецкая футбольная лига.

Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». Действующий чемпион страны – «Бавария» – проведет свой матч 17 мая против «Униона». тур завершится в понедельник, 18 мая, игрой «Вердера» и «Байера».

Розыгрыш 1-й и 2-й Бундеслиг рассчитывают завершить 27-28 июня. Матчи будут проходить без зрителей.