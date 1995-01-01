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    «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи

    Главный тренер «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский рассказал, почему клуб не стал подписывать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Уточню: просмотра не было, он к нам не приезжал. Руководству клуба Шапи предложили агенты, и мы реально могли его взять. Была ещe одна кандидатура – тоже юный, перспективный из России, но не хотелось бы называть фамилию.

    Что касается Шапи, то, конечно, я был наслышан о нeм, знал, что он забивал в Лиге чемпионов, но целенаправленно за ним не следил. Мы со скаутским отделом «Эрцгебирге» сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы.

    Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но всe делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. В конце концов я принял решение, что это не тот футболист, который нам нужен», – заявил Шпилевский.

    • В итоге Шапи был арендован «Гиресунспором».
    • Это последняя команда чемпионата Турции.
    • «Эрцгебирге» выступает во второй Бундеслиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12754

      Skull_Boy 1 час назад

      Да кому он нужен то 21 год, а уже списанный

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