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  • «Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги

«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги

15 октября 2019, 13:33
25

Президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт в интервью Bild заявил, что немецкий клуб договорился о сотрудничестве со «Спартаком».

Леонхардт сообщил, что «Спартак» и «Эрцгебирге» проведут товарищеский матч. В рамках сотрудничества москвичи смогут отдавать немецкому клубу в аренду своих молодых футболистов.

  • Ранее из «Эрцгебирге» в «Спартак» перешел тренер вратарей Макс Урванчки.
  • Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в прошлом тренировал «Эрцгебирге».
  • После девяти туров во второй Бундеслиге клуб из Ауэ идет на четвертом месте, отставая от лидера на 5 очков.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Спартак Эрцгебирге Тедеско Доменико
Комментарии (25)
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Frankfurt Am Main
1571136251
А вот это уже хорошо, наши парни будут в германии играть и набираться опыта.
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piligrim1986
1571136752
лучше, чем фнл
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RotBerg
1571136975
две Топ команды должны сотрудничать)))
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Boeung777
1571137975
Вот это удача
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Plyash
1571139761
О чём Вы рассуждаете? С менталитетом наших чиновников все поездки в Германию превратятся в не очередной отпуск за счёт клуба и за счёт тех же молодых ребят. Поверьте,я это в юношестве проходил,правда,было это во времена СССР и вид спорта у меня был другой.Но спортивные функционеры стали сейчас ещё похлеще,чем тогда.Рад бы ошибаться,но в хорошее верится с трудом.
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Томик
1571141548
Прекрасный вариант для молодых парней набраться опыта и засветиться. Да и язык выучить при желании.
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IVAN53
1571141826
Через неделю их будут домой отправлять!!!
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Диктор
1571142156
Пусть опята набираются и игровую практику получат.
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Из Твери Леха
1571143395
Хорошее сотрудничество. Глядишь может и Спартак будет во 2-ой лиге страны играть.
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paracetamol
1571174517
Правильно, клуб ФНЛ и должен сотрудничать с клубом из второй Бундеслиги. Не с Шальке и Барселоной же, как Зенит.
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