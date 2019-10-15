«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги

Президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт в интервью Bild заявил, что немецкий клуб договорился о сотрудничестве со «Спартаком».
Леонхардт сообщил, что «Спартак» и «Эрцгебирге» проведут товарищеский матч. В рамках сотрудничества москвичи смогут отдавать немецкому клубу в аренду своих молодых футболистов.
- Ранее из «Эрцгебирге» в «Спартак» перешел тренер вратарей Макс Урванчки.
- Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в прошлом тренировал «Эрцгебирге».
- После девяти туров во второй Бундеслиге клуб из Ауэ идет на четвертом месте, отставая от лидера на 5 очков.
Источник: Bild