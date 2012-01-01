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    «Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги

    Президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт в интервью Bild заявил, что немецкий клуб договорился о сотрудничестве со «Спартаком».

    Леонхардт сообщил, что «Спартак» и «Эрцгебирге» проведут товарищеский матч. В рамках сотрудничества москвичи смогут отдавать немецкому клубу в аренду своих молодых футболистов.

    • Ранее из «Эрцгебирге» в «Спартак» перешел тренер вратарей Макс Урванчки.
    • Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в прошлом тренировал «Эрцгебирге».
    • После девяти туров во второй Бундеслиге клуб из Ауэ идет на четвертом месте, отставая от лидера на 5 очков.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1151

      Boeung777 8 минут назад

      Вот это удача

      0
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      Рейтинг: +2958

      RotBerg 25 минут назад

      две Топ команды должны сотрудничать)))

      1
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      Рейтинг: +1616

      алдан2014 26 минут назад

      Ну с нашей молодежью Эрцбегирге порвет всех

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6139

      piligrim1986 29 минут назад

      лучше, чем фнл

      2
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      Рейтинг: +1616

      алдан2014 > piligrim1986 26 минут назад

      Полезный опыт

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      Рейтинг: +467

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      Бесплатно ?

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      Рейтинг: +274

      Rus9I > Иван Петров 1986 19 минут назад

      Ну почему бесплатно... Спартак будет покрывать большую часть ЗП игрока. А игрок в свою очередь, будет набираться опыта в Европе.
      Я считаю это правильное решение!

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      Рейтинг: +467

      Иван Петров 1986 > Rus9I 6 минут назад

      Ну если так, то нормально.

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      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Frankfurt Am Main 37 минут назад

      А вот это уже хорошо, наши парни будут в германии играть и набираться опыта.

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