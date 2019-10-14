Клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

Тренер вратарей «Эрцгебирге» Макс Урвантшки продолжит карьеру в «Спартаке», о чем объявил немецкий клуб.
«Желаем Максу удачи в его дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Эрцгебирге».
- После девяти туров во второй Бундеслиге клуб из Ауэ идет на четвертом месте, отставая от лидера на 5 очков.
- Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
- До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
Источник: Официальный сайт «Эрцгебирге»