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    Клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

    Тренер вратарей «Эрцгебирге» Макс Урвантшки продолжит карьеру в «Спартаке», о чем объявил немецкий клуб.

    «Желаем Максу удачи в его дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Эрцгебирге».

    • После девяти туров во второй Бундеслиге клуб из Ауэ идет на четвертом месте, отставая от лидера на 5 очков.
    • Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
    • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

    Источник: Официальный сайт «Эрцгебирге»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +20503

      oyabun 5 минут назад

      Интересно, Федуну абсолютно всё равно, кого Цорн набирает в команду? Ведь явно же, очень странные люди приходят - Баду, Романьоли, Ларссон, этот вон Урван..

      0
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      Рейтинг: +10

      ruslanzap 8 минут назад

      Пустышка, ниже низжего

      0
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      Рейтинг: +6137

      piligrim1986 8 минут назад

      просто тоже хочет бабла УРВАнтшки)))

      0
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      Рейтинг: +4741

      ilichkadr 55 минут назад

      А Макс Урвантшки в воротам сам-то когда-либо стоял? Что-то такого вратаря не припоминаю в бундеслиге.

      0
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      Рейтинг: +1151

      Boeung777 1 час назад

      Романьоли, Баду, Урвантшки, Тедеско ну и наконец Цорн - ягоды одного уровня. Как бы действительно не аукнулось Спартаку это всё.

      1
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      Рейтинг: +48

      PahaSpartak 1 час назад

      Очевидно, в какую лигу отправляют Спартак

      1
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      Рейтинг: +1262

      upiter622 1 час назад

      Все,Звиздец!Теперь ворота Спартака на тройном замке!)))

      0
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      Рейтинг: +1614

      алдан2014 1 час назад

      Теперь мы знаем о существовании клуба Эрц...и из 2 Бундеслиги

      2
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      Рейтинг: +6967

      silver29 1 час назад

      Цорн счастлив, он пристроил всех безработных второй и третьей бундеслиги ((((((

      6
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      Рейтинг: +87

      Moisey 1 час назад

      Мне кажется, или Спартак разрушают

      2
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      Рейтинг: +911

      Джой > Moisey 1 час назад

      Если человек тренирует вратарей клуба второго дивизиона, не значит что он плохой,возможно не хватает связей,ну или что-то в этом духе.

      1
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      Рейтинг: +6967

      silver29 > Джой 1 час назад

      Это говорит о его квалификации и уровне поставленных перед ним задач.

      2
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      Рейтинг: +911

      Джой > silver29 1 час назад

      Думаю,что нету там особой разницы,просто бомбардир или редактор сделал акцент на второй лиге

      0
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      Рейтинг: +1920

      Ruryu > silver29 26 минут назад

      Все,когда-нибудь,тренировали "маленькие" клубы. Может это и на пользу будет?!

      0
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