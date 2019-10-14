Клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

Тренер вратарей «Эрцгебирге» Макс Урвантшки продолжит карьеру в «Спартаке», о чем объявил немецкий клуб.

«Желаем Максу удачи в его дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Эрцгебирге».