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  • Клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

Клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

14 октября 2019, 13:36
21

Тренер вратарей «Эрцгебирге» Макс Урвантшки продолжит карьеру в «Спартаке», о чем объявил немецкий клуб.

«Желаем Максу удачи в его дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Эрцгебирге».

  • После девяти туров во второй Бундеслиге клуб из Ауэ идет на четвертом месте, отставая от лидера на 5 очков.
  • Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
  • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

Источник: Официальный сайт «Эрцгебирге»
Россия. Премьер-лига Спартак Эрцгебирге Тедеско Доменико
Комментарии (21)
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Moisey
1571049496
Мне кажется, или Спартак разрушают
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алдан2014
1571050944
Теперь мы знаем о существовании клуба Эрц...и из 2 Бундеслиги
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PahaSpartak
1571052134
Очевидно, в какую лигу отправляют Спартак
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Boeung777
1571052290
Романьоли, Баду, Урвантшки, Тедеско ну и наконец Цорн - ягоды одного уровня. Как бы действительно не аукнулось Спартаку это всё.
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piligrim1986
1571055720
просто тоже хочет бабла УРВАнтшки)))
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ruslanzap
1571055747
Пустышка, ниже низжего
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oyabun
1571055883
Интересно, Федуну абсолютно всё равно, кого Цорн набирает в команду? Ведь явно же, очень странные люди приходят - Баду, Романьоли, Ларссон, этот вон Урван..
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Красный май
1571059372
Реброву хоть кого в тренеры поставь - вряд ли джентльменскую привычку бросит.
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Пельш 1
1571068267
Вот читаешь коменты и диву даёшься, все такие футбольные эксперты просто охренеть, вам бы только попиз...ки устроить!
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ola1a
1571081371
Все это очень напоминает схему набора персонала аля Бердыев. Там у Цорна полный карт-бланш или как? чушь.
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