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    Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус

    Игроки, тренеры и персонал «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды.

    «Все футболисты, а также тренеры теперь находятся на домашнем карантине. Причиной такого решения является положительный результат на COVID-19 у одного из членов команды, который был получен после второй серии тестов. «Эрцгебирге» находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга», – говорится в заявлении на сайте клуба.

    • «Эрцгебирге» выступает во второй Бундеслиге.
    • Действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в 2017 году возглавлял «Эрцгебирге».

    Источник: Официальный сайт «Эрцгебирге»

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