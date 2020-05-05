Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус

Игроки, тренеры и персонал «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды.

«Все футболисты, а также тренеры теперь находятся на домашнем карантине. Причиной такого решения является положительный результат на COVID-19 у одного из членов команды, который был получен после второй серии тестов. «Эрцгебирге» находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга», – говорится в заявлении на сайте клуба.