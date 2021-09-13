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    Расписание матчей 13-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 20 тур
    13 сентября, понедельник
    00:15
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    02:30
    Флуминенсе
    2:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 32 тур
    13 сентября, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес
    3:2
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 9 тур
    13 сентября, понедельник
    15:00
    Легион
    1:2
    Дружба
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    15:00
    Ессентуки
    1:2
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    16:00
    Машук-КМВ
    0:3
    Анжи
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    13 сентября, понедельник
    18:30
    Рубин
    4:0
    Урал
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    19:30
    Ростов
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 1 тур
    13 сентября, понедельник
    19:30
    Арис
    0:0
    ОФИ
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    13 сентября, понедельник
    19:30
    Верес
    1:0
    Львов
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 4 тур
    13 сентября, понедельник
    20:00
    Газиантеп
    2:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    1:0
    Гиресунспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    13 сентября, понедельник
    20:00
    Оденсе
    2:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 5 тур
    13 сентября, понедельник
    21:00
    Маритиму
    2:2
    Арука
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    23:15
    Тондела
    1:2
    Эшторил
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 4 тур
    13 сентября, понедельник
    21:00
    Хетафе
    0:1
    Эльче
    Матч завершен
    13 сентября, понедельник
    23:00
    Гранада
    1:2
    Бетис
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 7 тур
    13 сентября, понедельник
    21:00
    Беерсхот-Вилрейк
    0:1
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 3 тур
    13 сентября, понедельник
    21:45
    Болонья
    1:0
    Верона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 4 тур
    13 сентября, понедельник
    22:00
    Эвертон
    3:1
    Бернли
    Матч завершен
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