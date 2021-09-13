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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс
Атлетико Гойяненсе - Коринтианс: обзор матча 13 сентября 2021
Атлетико Гойяненсе
13.09.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
89'
З. Роберто
60'
Г. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Коринтианс
90'
+6
Замена
Á. Araos
️️️️
Жулиано
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Сантос
ГОЛ! 1:1!
З. Роберто
Пас отдал
Натанаэль
89'
Замена
B. Montenegro
️️️️
J. Paulo
80'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Вандерсон
80'
78'
Замена
Хавьер
️️️️
Г. Перейра
78'
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
З. Роберто
76'
70'
Замена
Витиньо
️️️️
Рони
Замена
L.
️️️️
В. Маранхао
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейра
Пас отдал
Р. Гедес
Замена
Рональд
️️️️
D.
56'
Желтая карточка
J. Paulo
23'
Желтая карточка
В. Маранхао
10'
5'
Желтая карточка
Р. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
34
Рауль Густаво
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
70
Рони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Коринтианс
22
Caique França
ВР
33
Матеус Донелли
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
1-1-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
25
Натанаэль
16
Кариус
23
33
Эдер
10
3-2-1-5
4
Виктор
23
Фагнер
6
Сантос
6
Габриэль
10
Гедес
20
Жулиано
34
Густаво
70
Рони
11
Перейра
1
Кассио
19
Силва
4
Вандерсон
2
Оливейра
2
Оливейра
4
Вандерсон
5
Маранхао
81
81
5
Маранхао
10
26
26
10
23
35
Рональд
35
Рональд
23
20
Жулиано
32
32
20
Жулиано
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
70
Рони
43
Витиньо
43
Витиньо
70
Рони
11
Перейра
39
Хавьер
39
Хавьер
11
Перейра
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Коринтианс
6
Артур Энрике
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
22
Caique França
ВР
33
Матеус Донелли
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
6
Артур Энрике
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
22
Caique França
ВР
33
Матеус Донелли
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Коринтианс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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