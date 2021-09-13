Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Гиресунспор
Аланьяспор - Гиресунспор: обзор матча 13 сентября 2021
Аланьяспор
13.09.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Гиресунспор
8'
Ч. Авазим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Гиресунспор
Желтая карточка
Н. Милунович
90'
+6
Желтая карточка
С. Киринтили
90'
+1
87'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
84'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
У. Гюнеш
84'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
75'
72'
Желтая карточка
У. Найир
68'
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Дукара
65'
Желтая карточка
А. Бехич
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
64'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Д. Кандеяш
56'
46'
Замена
У. Найир
️️️️
М. Сулейманов
46'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Й. Пелюпесси
42'
Желтая карточка
А. Перес
24'
Замена
М. Диарра
️️️️
Дуглас
17'
Желтая карточка
Сержио
ГОЛ! 1:0!
Ч. Авазим
Пас отдал
Э. Акбаба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
70
Сержио
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
23
Дуглас
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-5-1
1
Киринтили
26
Борха
19
Милунович
24
15
Авазим
8
Акбаба
21
Кандеяш
20
Гюнеш
11
Давидсон
20
Аксой
18
Дьедиу
3-2-5
23
Пири
25
Перес
18
Явру
16
Бехич
70
Сержио
6
Пелюпесси
93
Сулейманов
23
Дуглас
15
Дукара
8
Флавио
34
Диабате
24
75
Бингель
75
Бингель
24
20
Гюнеш
10
Бекироглу
10
Бекироглу
20
Гюнеш
21
Кандеяш
9
Эдуарду
9
Эдуарду
21
Кандеяш
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
23
Дуглас
4
Диарра
4
Диарра
23
Дуглас
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
6
Пелюпесси
8
Траоре
8
Траоре
6
Пелюпесси
15
Дукара
6
Бальде
6
Бальде
15
Дукара
93
Сулейманов
14
Найир
14
Найир
93
Сулейманов
Остались в запасе
Аланьяспор
Гиресунспор
28
Марафона
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Аланьяспор - Гиресунспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Гиресунспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+