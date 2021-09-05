август 2021
сентябрь 2021
США. МЛС 2021, 21 тур
5 сентября, воскресенье
02:00
Матч завершен
США. МЛС 2021, 30 тур
5 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
03:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 8 тур
Россия. ФНЛ (2021/2022), 9 тур
5 сентября, воскресенье
08:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 8 тур
5 сентября, воскресенье
14:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
14:30
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа C
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа I
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа J
5 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
5 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа B