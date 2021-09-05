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    Расписание матчей 05-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 21 тур
    5 сентября, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Остин
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 30 тур
    5 сентября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    3:2
    Коламбус
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    03:00
    Реал Солт-Лейк
    3:2
    Даллас
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 8 тур
    5 сентября, воскресенье
    08:00
    Динамо Вл
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    15:00
    Сахалин
    0:1
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 9 тур
    5 сентября, воскресенье
    08:00
    СКА-Хабаровск
    0:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    16:00
    Текстильщик
    2:0
    Велес
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    17:00
    Олимп-Долгопрудный
    1:1
    Алания
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    17:00
    Металлург Л
    0:2
    Енисей
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    17:00
    Оренбург
    0:3
    Ротор
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    18:00
    Волгарь
    0:2
    Кубань
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    18:00
    Факел
    0:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    18:00
    Акрон
    1:3
    Нефтехимик
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    18:00
    КАМАЗ
    2:1
    Томь
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    19:00
    Балтика
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 8 тур
    5 сентября, воскресенье
    12:00
    Урал-2
    4:1
    Динамо
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    14:00
    Новосибирск
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    14:00
    Спартак Т
    3:2
    Звезда
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    14:30
    Челябинск
    4:1
    Иртыш
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    14:30
    Торпедо Миасс
    0:2
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    15:00
    Носта
    1:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    5 сентября, воскресенье
    14:15
    Непал
    1:2
    Индия
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    16:00
    Швеция
    2:1
    Узбекистан
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    17:30
    Бангладеш
    0:2
    Палестина
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    19:00
    Эстония
    0:1
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа E
    5 сентября, воскресенье
    16:00
    Белоруссия
    2:3
    Уэльс
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Бельгия
    3:0
    Чехия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа C
    5 сентября, воскресенье
    19:00
    Болгария
    1:0
    Литва
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Швейцария
    0:0
    Италия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа I
    5 сентября, воскресенье
    19:00
    Англия
    4:0
    Андорра
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    19:00
    Албания
    1:0
    Венгрия
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Сан-Марино
    1:7
    Польша
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа J
    5 сентября, воскресенье
    19:00
    Исландия
    2:2
    Северная Македония
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Румыния
    2:0
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Германия
    6:0
    Армения
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 5 тур, группа B
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Испания
    4:0
    Грузия
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    21:45
    Косово
    1:1
    Греция
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 19 тур
    5 сентября, воскресенье
    22:00
    Баия
    4:2
    Форталеза
    Матч завершен
    5 сентября, воскресенье
    22:00
    Куяба
    2:1
    Сантос
    Матч завершен
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