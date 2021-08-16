Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 16-08-2021

    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 16 тур
    16 августа, понедельник
    00:15
    Форталеза
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    00:15
    Баия
    1:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    00:15
    Куяба
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    02:30
    Интернасьонал
    4:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 25 тур
    16 августа, понедельник
    01:00
    Чикаго Файр
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 26 тур
    16 августа, понедельник
    02:00
    Нэшвилл
    5:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    05:00
    Портленд
    2:6
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 5 тур
    16 августа, понедельник
    16:00
    Металлург-Видное
    3:2
    Сатурн
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 5 тур
    16 августа, понедельник
    17:00
    Казанка
    0:1
    Чертаново
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2021/2022), 1 раунд
    16 августа, понедельник
    18:45
    Кротоне
    2:2
    (4:2)п
    Брешиа
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    19:00
    Болонья
    4:5
    Тернана
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    21:45
    Салернитана
    2:0
    Реджина
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    22:00
    Сампдория
    3:2
    Алессандрия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 4 тур
    16 августа, понедельник
    19:00
    Мариуполь
    2:3
    Черноморец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 4 тур
    16 августа, понедельник
    19:00
    Сочи
    3:0
    Химки
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 1 тур
    16 августа, понедельник
    19:15
    Йени Малатьяспор
    1:5
    Трабзонспор
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    19:15
    Сивасспор
    0:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    21:45
    Гиресунспор
    0:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 5 тур
    16 августа, понедельник
    20:00
    Вайле
    0:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 2 тур
    16 августа, понедельник
    21:00
    Боавишта
    3:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    23:15
    Белененсеш
    1:2
    Маритиму
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 1 тур
    16 августа, понедельник
    21:00
    Вильярреал
    0:0
    Гранада
    Матч завершен
    16 августа, понедельник
    23:00
    Эльче
    0:0
    Атлетик
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11